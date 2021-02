Sottosegretari, si va verso 34 poltrone. Stallo sulle deleghe: Pd e M5s non vogliono un berlusconiano all’Editoria. Riunione sospese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È in corso il Consiglio dei ministri sui Sottosegretari. Alla fine le poltrone dovrebbero essere 34. Un accordo sembrava essere stato trovato alla fine visto che la Riunione del governo era prevista alle 17 con all’ordine del giorno la delibera delle esequie di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Il Cdm, però, è stato posticipato e l’odg è stato integrato. La Riunione è cominciata alle 18 ma è stata interrotta poco prima delle 20 perché tra i partiti c’è Stallo. Non tanto sul numero delle caselle ma sulle deleghe. Come quella all’Editoria dove Forza Italia vorrebbe piazzare Giorgio Mulè: scelta osteggiata dai 5 stelle. Altro nodo da sciogliere riguarda il ministero della Difesa. Lorenzo Guerini, secondo quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È in corso il Consiglio dei ministri sui. Alla fine ledovrebbero essere 34. Un accordo sembrava essere stato trovato alla fine visto che ladel governo era prevista alle 17 con all’ordine del giorno la delibera delle esequie di Stato per l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. Il Cdm, però, è stato posticipato e l’odg è stato integrato. Laè cominciata alle 18 ma è stata interrotta poco prima delle 20 perché tra i partiti c’è. Non tanto sul numero delle caselle ma. Come quelladove Forza Italia vorrebbe piazzare Giorgio Mulè: scelta osteggiata dai 5 stelle. Altro nodo da sciogliere riguarda il ministero della Difesa. Lorenzo Guerini, secondo quanto ...

