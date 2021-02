Si mette male per la riapertura di palestre e piscine, forse stop per un altro mese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sembra non ci sia alcuna svolta all’orizzonte per la riapertura di palestre e piscine in tutta Italia. La famosa data del 5 marzo guardata ancora con speranza dagli addetti ai lavori e dagli sportivi come momento di eventuale ripartenza rischia di essere significativa nel settore, ma solo nel senso che non ci sarà alcun ritorno alle attività. Il Cts (Comitato tecnico scientifico) è stato chiaro anche con il neo presidente del Consiglio Mario Draghi: non è il momento di rilassarsi e dunque neanche quello di disporre la riapertura di palestre e piscine. La sempre maggiore incidenza delle varianti Covid-19 sul numero totale di nuovi casi del nuovo coronavirus impongono estrema prudenza. Si teme una nuova impennata di pazienti positivi a metà marzo in cui dovrebbe prendere forma la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sembra non ci sia alcuna svolta all’orizzonte per ladiin tutta Italia. La famosa data del 5 marzo guardata ancora con speranza dagli addetti ai lavori e dagli sportivi come momento di eventuale ripartenza rischia di essere significativa nel settore, ma solo nel senso che non ci sarà alcun ritorno alle attività. Il Cts (Comitato tecnico scientifico) è stato chiaro anche con il neo presidente del Consiglio Mario Draghi: non è il momento di rilassarsi e dunque neanche quello di disporre ladi. La sempre maggiore incidenza delle varianti Covid-19 sul numero totale di nuovi casi del nuovo coronavirus impongono estrema prudenza. Si teme una nuova impennata di pazienti positivi a metà marzo in cui dovrebbe prendere forma la ...

