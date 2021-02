Processo vaticano su abusi: il preseminario un ambiente “malsano” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al preseminario Pio X, dove vengono formati i chierichetti che servono messa a San Pietro, vi era un "ambiente malsano" dove erano "frequenti le battute a sfondo omosessuale" come pure i nomignoli declinati al femminile. Lo sostiene uno dei testimoni chiamati oggi a comparire nel corso di un Processo nel tribunale vaticano per accertare le accuse di abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel seminario. Sul banco degli imputati siedono due sacerdoti, don Gabriele Martinelli e don Enrico Radice, rettore quest'ultimo all'epoca dei fatti, nel 2012, accusati uno per abusi, l`altro per favoreggiamento, ai danni di un giovane ospite del preseminario, L.G. Secondo Flaminio Ottaviani, che frequentò il presminario nel 2010-2011, nel San Pio X c`era "un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AlPio X, dove vengono formati i chierichetti che servono messa a San Pietro, vi era un "" dove erano "frequenti le battute a sfondo omosessuale" come pure i nomignoli declinati al femminile. Lo sostiene uno dei testimoni chiamati oggi a comparire nel corso di unnel tribunaleper accertare le accuse disessuali che sarebbero avvenuti nel seminario. Sul banco degli imputati siedono due sacerdoti, don Gabriele Martinelli e don Enrico Radice, rettore quest'ultimo all'epoca dei fatti, nel 2012, accusati uno per, l`altro per favoreggiamento, ai danni di un giovane ospite del, L.G. Secondo Flaminio Ottaviani, che frequentò il presminario nel 2010-2011, nel San Pio X c`era "un ...

CheloMonz : RT @Roma_Amore_Mio: Due guardie vaticane accanto al fornello in cui i cardinali cattolici bruceranno le schede elettorali dopo aver eletto… - AriannaAmbrosi0 : RT @Roma_Amore_Mio: Due guardie vaticane accanto al fornello in cui i cardinali cattolici bruceranno le schede elettorali dopo aver eletto… - Roma_Amore_Mio : Due guardie vaticane accanto al fornello in cui i cardinali cattolici bruceranno le schede elettorali dopo aver ele… - grigio_il : RT @QuartoGrado: Si torna a processo in Vaticano per le presunte violenze sessuali che sarebbero avvenute nel Preseminario dei chierichetti… - Runa010__ : RT @QuartoGrado: Si torna a processo in Vaticano per le presunte violenze sessuali che sarebbero avvenute nel Preseminario dei chierichetti… -