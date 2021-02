Nuovo Dpcm fino al 6 aprile | include Pasqua Speranza | «Impossibile allentare i divieti»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia». Lo dice chiaramente il...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - Debora92992943 : Da uno a dieci quale sarà il quoziente d'intelligenza di chi se la prende con #Speranza per il nuovo DPCM? Credevo… - ItaliaRoby : che 2 palle ....Nuovo dpcm, verso stop a riaperture: Draghi mantiene la linea del rigore... -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

"Non ci sono oggi le condizioni per allentare le misure". Roberto Speranza, ministro della Salute, al Senato si esprime così in vista delche sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, coprendo anche il periodo di Pasqua (4 aprile). Ilconterrà provvedimenti di contrasto alla diffusione del coronavirus. "Argineremo il ...15.07 Speranza:ilincluderà Pasqua "Il prossimovarrà dal 6 marzo al 6 aprile". Lo ha annunciato il ministro della Salute Sepranza al Senato. Ilincluderà dunque la Festività di Pasqua del 5 aprile.La comminuzione al Senato del ministro della salute Speranza che ha confermato che le nuove misure che saranno inserite nel Dpcm ...Luca Micheli (PD) ha portato, oggi, all’attenzione del Consiglio comunale la destinazione degli spazi delle Logge del Papa. Un bene monumentale realizzato nel 1462 dall’architetto e scultore senese An ...