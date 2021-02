Mondiale Endurance - La Ferrari tornerà a Le Mans nel 2023 con una Hypercar

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una splendida notizia per tutti gli appassionati di motorsport: laha annunciato l'avvio del proprio programma LeHybrid che porterà il Cavallino Rampante in pista a partire dalper sfidare in primis Porsche, Toyota, Audi e Peugeot. Il ritorno, 50 anni dopo. Nel 1973, Enzodecise di abbandonare le competizioniper concentrarsi esclusivamente sulla Formula 1 e così sarà ancora fino alla fine del 2022. Esattamente cinquant'anni dopo, nelappunto, il Cavallino Rampante schiererà la suanella categoria regina del WEC. La decisione di competere nella top class delè arrivata dopo un'attenta e dettagliata analisi: dopo aver scartato l'ipotesi di correre nella Indycar, la ...