Metroid Prime 4 latita? Consolatevi con l'elmo di Samus a grandezza naturale realizzato da First 4 Figures (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La rinomata azienda manifatturiera First 4 Figures ha rivelato il suo prossimo progetto in arrivo i prossimi mesi, che è legato a nientemeno che a uno dei franchise più importanti di Nintendo: Metroid. L'azienda ha confermato che il 2 marzo 2021 mostrerà l'elmo di Samus per tutti i collezionisti, realizzato appositamente per decorare uno scaffale o qualsiasi zona della casa. Teniamo a precisare che non è indossabile, quindi risulta essere più che altro un'action figure. Il reveal come detto avverrà il 2 marzo alle 19:00 (ora italiana). Per adesso non ci sono tanti dettagli a riguardo, se non un video di circa 24 secondi che mostra in anteprima l'elmo. Maggiori informazioni, come il prezzo ad esempio, verranno svelate appunto il 2 marzo. Si tratta di un interessante ...

