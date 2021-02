Lega: scelti i nuovi coordinatori per le province di Napoli e Salerno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il segretario regionale della Lega Salvini Premier in Campania, Valentino Grant, ha annunciato le nuove nomine nel coordinamento regionale. La guida della provincia di Salerno viene affidata al consigliere regionale Attilio Pierro. La provincia di Napoli viene invece divisa in due aree: Napoli Nord, affidata a Francesco Pinto, già sindaco di Pollena Trocchia e Napoli Sud, affidata a Tina Donnarumma, consigliera del Comune di Castellammare di Stabia. Si completa quindi il quadro di nomine nella provincia di Napoli con il capoluogo campano affidato al consigliere regionale Severino Nappi già nei mesi scorsi. “Auguro buon lavoro ed un sincero in bocca al lupo – sottolinea Grant – ai neo coordinatori della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il segretario regionale dellaSalvini Premier in Campania, Valentino Grant, ha annunciato le nuove nomine nel coordinamento regionale. La guida della provincia diviene affidata al consigliere regionale Attilio Pierro. La provincia diviene invece divisa in due aree:Nord, affidata a Francesco Pinto, già sindaco di Pollena Trocchia eSud, affidata a Tina Donnarumma, consigliera del Comune di Castellammare di Stabia. Si completa quindi il quadro di nomine nella provincia dicon il capoluogo campano affidato al consigliere regionale Severino Nappi già nei mesi scorsi. “Auguro buon lavoro ed un sincero in bocca al lupo – sottolinea Grant – ai neodella ...

