GFVIP, è tregua tra Tommaso, Stefania e Dayane Mello? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo l’ultima diretta del GFVIP, dove Dayane Mello ha mandato in nomination la sua amica Rosalinda Cannavò già provata dall’uscita di Andrea Zenga, la modella brasiliana si è trovata in questi giorni sola contro i restanti inquilini presenti nella casa. Sostenuta e compresa nella sua scelta solo da Samantha De Grenet, che avrebbe beneficiato della preferenza espressa dalla modella evitando il televoto in semifinale, Dayane ha subito l’attacco di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che l’hanno pesantemente criticata. I due gieffini, molto amati dal pubblico, hanno espresso il loro parere a Dayane accusandola di non essere stata leale con Rosalinda di cui si dice molto amica, ma soprattutto dopo che ha rivelato d’essersi innamorata di lei. Tra l’altro l’attrice, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo l’ultima diretta del, doveha mandato in nomination la sua amica Rosalinda Cannavò già provata dall’uscita di Andrea Zenga, la modella brasiliana si è trovata in questi giorni sola contro i restanti inquilini presenti nella casa. Sostenuta e compresa nella sua scelta solo da Samantha De Grenet, che avrebbe beneficiato della preferenza espressa dalla modella evitando il televoto in semifinale,ha subito l’attacco diOrlando eZorzi che l’hanno pesantemente criticata. I due gieffini, molto amati dal pubblico, hanno espresso il loro parere aaccusandola di non essere stata leale con Rosalinda di cui si dice molto amica, ma soprattutto dopo che ha rivelato d’essersi innamorata di lei. Tra l’altro l’attrice, ...

QuotidianPost : GFVIP, è tregua tra Tommaso, Stefania e Dayane Mello? - MicVabbe : @GrandeFratello vogliamo fare qualcosa per la de grenet che sta ammorbando tutti da ore e ore senza tregua come un… - marina_estati : @bayxreche #GFVIP LINEA DIFENSIVA di Tommaso e Stefania: Dayane NON può farci passare per INSENSIBILI perché è lei… - VarPlex : RT @and_c1: Le danno 2 ore di tregua, sotto ramanzina del confessionale, e poi ripartono da dove si erano interrotti. -Umanamente sei zer… - Zazu94665603 : @vanessafruci_ Secondo me a sto giro danno tregua a tutte e due,sarà una puntata più su tutti in preparazione della… -