Gaia Zorzi svela in che rapporti è con Giulia Salemi | le sue parole

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)parla diNegli ultimi mesi come ormai ben sappiamo a commentare spesso le vicende del Grande Fratello Vip 5 è stata. La sorella di Tommaso ha più volte detto la sua anche in merito a questioni che coinvolgevano l’influencer, e ultimamente ha anche parlato spesso di. Dopo L'articolo proviene da Novella 2000.

silviamatt64 : @Soffie1010 @Ellen_el_ @4learm @cumdivido @zorzi_gaia Molto infatti - silviamatt64 : @lagrandestronza @Ellen_el_ @4learm @cumdivido @zorzi_gaia Esatto non vedo l'ora che Tommy esca, io taggo sempre La… - Stefi2094841533 : @zorzi_gaia Ma cosa ne pensa Gaia Zorzi cosi' attenta alle dinamiche del GF di quello che ha sputato suo fratello nei confronti di Dayane? - Paolett66632255 : @zorzi_gaia @piuomenograzie @virpix Siamo circondati dal nulla assoluto e pretendono di dire cose intelligenti . Si… - silviamatt64 : @Ellen_el_ @4learm @cumdivido @zorzi_gaia @zorzi_gaia forse è il caso di allertare gli avvocati perchè ci sono gli estremi.#IOSTOCONTOMMASO -

ospite di Casa Chi , ha parlato della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip (e le cose sembrano proprio andare verso la giusta direzione) e se parteciperà in studio alla ...GF Vip,tra i concorrenti della nuova edizione? Lei: "Sarei prontissima", fin dalla sua prima ospitata al Grande Fratello Vip , per sorprendere il fratello Tommaso, ha ...Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, Gaia Zorzi svela in che rapporti è con Giulia Salemi: ecco le dichiarazioni della sorella di Tommaso.Lei: “Sarei prontissima”. Gaia Zorzi, fin dalla sua prima ospitata al Grande Fratello Vip, per sorprendere il fratello Tommaso Zorzi, ha conquistato la simpatia del pubblico e di Alfonso Signorini. To ...