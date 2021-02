Corinne Clery ripensa al marito | “Con Beppe è stato un grande amore”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è l’ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai Uno. Conosciamola meglio. foto facebookTorna Serena Bortone con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda come sempre questo pomeriggio su Rai Uno. Si tratta del nuovo talk show realizzato con tante interviste di personaggi del mondo dello spettacolo. E’ andato in onda per la prima volta in questa stagione tv consuccesso, coprendo la fascia oraria che fino allo scorso anno vedeva in onda Caterina Balivo con Vieni da me. Ad ogni modo, cerchiamo di conoscere meglio l’attrice francese prima di vedere in diretta la sua intervista con la giornalista e conduttrice di Rai Uno. LEGGI ANCHE>>> Oggi è un altro giorno Serena Bortone in imbarazzo LEGGI ANCHE>>> Serena Bortone quanto ...