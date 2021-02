Azzolina | “Rifarei tutto | anche i banchi a rotelle Da ministra ho perso 4 chili”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “. Sì,l’acquisto dei famigerati”. Lucia, exdella Scuola, non ha rimpianti per quanto fatto nei suoi dodici, complicatissimi, mesi al Miur. “Se tornassi indietroesattamente quel che ho fatto. Si può sbagliare, è chiaro, solo chi non fa non sbaglia”, dice, intervistata durante il programma radiofonico Un giorno da pecora, su Radio 1.parladi una delle questioni più contestate del suo operato: la decisione di ordinare 2,5 milioni diin vista dell’anno scolastico 2020/21. “Lo scorso giugno il Cts mi ha detto che per riaprire le scuole avremmo dovuto mantenere la distanza tra studenti, e che ...