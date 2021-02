ATP Montpellier 2021 | i risultati del 24 febbraio Lorenzo Sonego ai quarti di finale | eliminato Jannik Sinner

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Oggi, mercoledì 24, è stato completato il primo turno del torneo ATPdi tennis, di categoria 250, e sono scattati gli ottavi, che verranno completati domani. Giornata in chiaroscuro per i colori azzurri, con la vittoria die la sconfitta di. Negli ultimi tre match del primo turno lo sloveno Aljaz Bedene rimonta e batteper 3-6 6-2 7-6, mentre il francese Grégoire Barrere batte il georgiano Nikoloz Basilashvili con un duplice 6-4, infine il derby spagnolo premia Alejandro Davidovich Fokina, il quale supera Bernabe Zapata Miralles per 7-6 5-7 6-2. Nei primi tre incontri degli ottavi il numero 7 del seeding,, supera lo ...

sportface2016 : #AtpMontpellier 2021: #Humbert e #Goffin rischiano, ma approdano ai quarti - infoitsport : Atp Montpellier - Un 'brutto' Sinner cede a Bedene ed alla schiena, Sonego ai Quarti - infoitsport : ATP Montpellier 2021, Jannik Sinner eliminato al primo turno. L'azzurro cede in tre set ad Aljaz Bedene - infoitsport : ATP Montpellier: Sonego doma Korda, Bedene (e la schiena malconcia) eliminano Sinner - TiebreaktennisI : ATP Montpellier: Sinner perde con Bedene, molto bene Sonego -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Montpellier

Finisce subito al primo turno l'avventura di Jannik Sinner nell'250 di. Il 19enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere al primo turno allo sloveno Aljaz Bedene (60) in tre set molti tirati con il punteggio di 6 - 3, 2 - 6, 6 - 7(3). Brutto ...Jannik Sinner: sconfitta in rimonta e problema alla schiena Jannik Sinner eliminato a sorpresa al primo turno nel torneo250 di. Il tennista italiano ha perso contro lo sloveno Aljaz Bedene (60) in tre set. Una sconfitta che fa male e subendo la rimonta dell'avversario che era andato sotto 6 - 3, ma ...Oggi, mercoledì 24 febbraio, è stato completato il primo turno del torneo ATP Montpellier 2021 di tennis, di categoria 250, e sono scattati gli ottavi, che verranno completati domani. Giornata in ...Montpellier, 24 feb. Adnkronos) – Jannik Sinner, numero 34 del mondo e 5 del seeding, esce di scena al primo turno del torneo Atp 250 di Montpellier (veloce indoor, montepremi 262.170 euro). L'azzurro ...