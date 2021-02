Alfonso Signorini furioso ed ex vipponi voltano le spalle a Dayane Mello? Retroscena dal Grande Fratello Vip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo lo scherzo del topo Alfonso Signorini si è infuriato con il suo staff? Secondo alcune indiscrezioni dietro le quinte, pare che il conduttore del Grande Fratello Vip si sarebbe arrabbiato non poco puntando il dito pure contro gli autori che avrebbero retto il gioco a Cristiano Malgioglio. Signorini furioso con gli autori del Grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo lo scherzo del toposi è infuriato con il suo staff? Secondo alcune indiscrezioni dietro le quinte, pare che il conduttore delVip si sarebbe arrabbiato non poco puntando il dito pure contro gli autori che avrebbero retto il gioco a Cristiano Malgioglio.con gli autori del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ALFONSO SIGNORINI SI UNISCE ALLE EX ROSMELLO #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - amicamiatapigli : RT @okeicomevuoitu: “Alfonso...” “Signorini” - M_atil_de03 : RT @okeicomevuoitu: “Alfonso...” “Signorini” - alsa512 : @nonegiornata Sto facendo la formazione per il nuovo 730 del 2021 per lavoro al CAF della CISL. Stavo facendo delle… -