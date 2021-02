Ultime Notizie Roma del 23-02-2021 ore 12:10 (Di martedì 23 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Secondo un comunicato della Presidenza congolese sono stati i rapitori a uccidere l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio di acqua Ci saranno loro a bruciapelo erano armati con 5 fucili automatici Kalashnikov e i rapitori hanno tirato a distanza ravvicinata sulla guardia del corpo deceduta sul posto e sulla Ambasciatore ferendolo all’addome si afferma nel comunicato è durato un’ora l’agonia dell’ambasciatore italiano è morto per le ferite un’ora più tardi all’ospedale della monusco di gomma precisa il comunicato il capo di stato congolese félix Antoine che li ha deciso di inviare oggi a Roma un suo emissario portare una lettera personale al Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi sarà carinol’ambasciatore d’Italia in Congo Luca ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Secondo un comunicato della Presidenza congolese sono stati i rapitori a uccidere l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio di acqua Ci saranno loro a bruciapelo erano armati con 5 fucili automatici Kalashnikov e i rapitori hanno tirato a distanza ravvicinata sulla guardia del corpo deceduta sul posto e sulla Ambasciatore ferendolo all’addome si afferma nel comunicato è durato un’ora l’agonia dell’ambasciatore italiano è morto per le ferite un’ora più tardi all’ospedale della monusco di gomma precisa il comunicato il capo di stato congolese félix Antoine che li ha deciso di inviare oggi aun suo emissario portare una lettera personale al Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi sarà carinol’ambasciatore d’Italia in Congo Luca ...

