Tg Lazio, edizione del 23 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca potrà essere utilizzato fino ai 65 anni, ad eccezione dei soggetti vulnerabili. A prevederlo una circolare del ministero della Salute che aggiorna le modalità di somministrazione del prodotto e di fatto permetterà un allargamento della platea di vaccinati. Nel Lazio è partita subito la prenotazione rivolta al personale scolastico nella fascia fino ai 65 anni. Intanto nella regione sono oltre 90mila le vaccinazioni per gli over 80 che rappresentano il 22% della platea interessata. RAGGI: "DA GRILLO GRANDE SOSTEGNO, AVANTI CON TRASPARENZA"

