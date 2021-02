Telefonia mobile: tra gli operatori è gara a chi offre più GB (e minuti): In un anno +30% di Giga inclusi (Di martedì 23 febbraio 2021) Alice Torri Il braccio di ferro tra gli operatori di Telefonia mobile oggi si gioca tutto sul traffico dati compreso nei pacchetti. Nell’ultimo anno infatti, le compagnie per contendersi i clienti hanno puntato tutto su Giga (e minuti) compresi nelle offerte, abbassando un po’ i prezzi. Gli sms stanno diventando sempre più desueti fino quasi a scomparire. L’ultimo studio SOStariffe.it analizza costi e composizione dei pacchetti all inclusive di Telefonia mobile nel corso dell’anno della pandemia. Calano i prezzi, cresce il 5G. Cosa è cambiato nell’anno del Covid 19 L’indagine, condotta da SOStariffe.it con l’ausilio del proprio comparatore offerte per ... Leggi su improntaunika (Di martedì 23 febbraio 2021) Alice Torri Il braccio di ferro tra glidioggi si gioca tutto sul traffico dati compreso nei pacchetti. Nell’ultimoinfatti, le compagnie per contendersi i clienti hpuntato tutto su(e) compresi nelle offerte, abbassando un po’ i prezzi. Gli sms stdiventando sempre più desueti fino quasi a scomparire. L’ultimo studio SOStariffe.it analizza costi e composizione dei pacchetti allve dinel corso dell’della pandemia. Calano i prezzi, cresce il 5G. Cosa è cambiato nell’del Covid 19 L’indagine, condotta da SOStariffe.it con l’ausilio del proprio comparatore offerte per ...

ufamCH : #Telefonia mobile: Pronto l’#aiuto all’esecuzione per la gestione delle antenne adattive - NeversilB : RT @ufamCH: #Telefonia mobile: Pronto l’#aiuto all’esecuzione per la gestione delle antenne adattive - viola_mauri : RT @ufamCH: #Telefonia mobile: Pronto l’#aiuto all’esecuzione per la gestione delle antenne adattive - RebekkaReichlin : RT @ufamCH: #Telefonia mobile: Pronto l’#aiuto all’esecuzione per la gestione delle antenne adattive - ufcomCH : RT @ufamCH: #Telefonia mobile: Pronto l’#aiuto all’esecuzione per la gestione delle antenne adattive -