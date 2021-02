Solar Opposites | recensione | stramberie aliene animate su Disney+

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ladi, serie animata per adulti a tema fantascientifico che fa parte del catalogo di Star su. Con ladi(per l'esattezza dei primi due episodi su otto, dato che per la distribuzione italiana vale il principio della formula settimanale, con annessi embarghi) andiamo a esplorare uno degli angoli che formano l'identità di Star, la nuova sezione diche apre la piattaforma a un pubblico più adulto, con contenuti decisamente poco adatti alle famiglie. Un menù composto da brand come FX, ABC, Miramax, 20th Century Studios, Searchlight Pictures e Hulu, quest'ultima una piattaforma che assolve una funzione simile sul territorio statunitense, avendo un taglio più generalista e meno focalizzato ...

... la serie basata sui personaggi Marvel Comics di Daimon e Satana Hellstrom (intitolata appunto Helstrom ), o la serie animata tutta a base di alieni dal creatore di Rick e Morty,. ...Una famiglia di alieni quale opinione avrebbe di noi terrestri? Se stiamo ad ascoltare la sitcom animata '' , in streaming su Disney+/Star da martedì 23 febbraio, la risposta è tutt'altro che lusinghiera: parliamo infatti di una serie d'animazione che flirta con il politicamente scorretto e ...