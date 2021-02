“Programma cancellato, fine di un’era”. La decisione inattesa di Mediaset su uno dei suoi nomi più illustri. E si scopre perché (Di martedì 23 febbraio 2021) Momento no per Barbara D’Urso, alle prese con auditel e indici gradimento in calo. Una snobbatura da parte del pubblico che l’ormai ex signora di Canale 5 non si aspettava. Una discesa che ha origini lontane, nello scadimento del format e nella sostanziale unidirezionalità dei suoi programmi: tre cloni tutti i giorni in onda con un calo di interesse fisiologico. Più che un calo, un crollo che, riporta Dagospia, starebbe portando Live – Non è la D’Urso (il contenitore di Carmelita della domenica scorsa) verso la chiusura. “La notizia della chiusura di Live – Non è la D’Urso è stata comunicata dal Comitato Esecutivo di Mediaset (in cui ci sono Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri) a Mauro Crippa”, si legge su Dago. E ancora: “La trasmissione, che era stata rimpolpata – sul lato politico – dal lavoro dietro le quinte di Emanuela Fiorentino, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Momento no per Barbara D’Urso, alle prese con auditel e indici gradimento in calo. Una snobbatura da parte del pubblico che l’ormai ex signora di Canale 5 non si aspettava. Una discesa che ha origini lontane, nello scadimento del format e nella sostanziale unidirezionalità deiprogrammi: tre cloni tutti i giorni in onda con un calo di interesse fisiologico. Più che un calo, un crollo che, riporta Dagospia, starebbe portando Live – Non è la D’Urso (il contenitore di Carmelita della domenica scorsa) verso la chiusura. “La notizia della chiusura di Live – Non è la D’Urso è stata comunicata dal Comitato Esecutivo di(in cui ci sono Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri) a Mauro Crippa”, si legge su Dago. E ancora: “La trasmissione, che era stata rimpolpata – sul lato politico – dal lavoro dietro le quinte di Emanuela Fiorentino, ...

waywardkidd : RT @gagasblood: Finalmente un certo gay in un certo programma televisivo è stato cancellato, oggi si vince - BakshDark : @Elisa30535681 @ketty57213396 Sì, ma ieri è stato too much e vigliacco. Tanto più che gli autori hanno fatto capire… - BizioGradenigo : @SkyItalia @barbierichef @Antoninochef @GLocaOfficial Programna visto una volta per curiosità 5-10 minuti e, come i… - gagasblood : Finalmente un certo gay in un certo programma televisivo è stato cancellato, oggi si vince - InterCrisi : @IlProfDaLecce quel programma è maledetto, va cancellato -