Pd, è già guerra per bande. Gori: «Conte federatore è segnale di subalternità ai 5Stelle» (Di martedì 23 febbraio 2021) Giuseppe Conte è tornato e lotta insieme a noi. Dove per “noi” s’intende il Pd più il M5s, entrambi immersi in una crisi spaventosa che entrambi s’illudono di risolvere richiamando in servizio l’ex-premier quale federatore dell’alleanza. Pura alchimia, di quelle che piacciono tanto a Nicola Zingaretti o a Goffredo Bettini, suo modesto Rasputin. Ma che in compenso trova la decisa opposizione di un estremista del realismo politico come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. «Mi sembra una manifestazione di debolezza», dice dai microfoni di Radio 24. Gori ostile all’accordo con il M5S «Nel 2023 – prosegue il primo cittadino – i 5Stelle non saranno più primo partito. Quindi attribuire da ora a Conte, loro esponente, il ruolo del leader mi sembra un segno di subalternità. I ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Giuseppeè tornato e lotta insieme a noi. Dove per “noi” s’intende il Pd più il M5s, entrambi immersi in una crisi spaventosa che entrambi s’illudono di risolvere richiamando in servizio l’ex-premier qualedell’alleanza. Pura alchimia, di quelle che piacciono tanto a Nicola Zingaretti o a Goffredo Bettini, suo modesto Rasputin. Ma che in compenso trova la decisa opposizione di un estremista del realismo politico come il sindaco di Bergamo Giorgio. «Mi sembra una manifestazione di debolezza», dice dai microfoni di Radio 24.ostile all’accordo con il M5S «Nel 2023 – prosegue il primo cittadino – inon saranno più primo partito. Quindi attribuire da ora a, loro esponente, il ruolo del leader mi sembra un segno di. I ...

Ultime Notizie dalla rete : già guerra Operazione 'Orso', Gratteri: abbiamo messo in crisi lo spaccio di droga a Crotone Per questo, come ho già ribadito, abbiamo tre pm della direzione distrettuale antimafia dedicati a ... 'Abbiamo trovato diverse pistole ed anche una mitraglietta che è un'arma da guerra che documenta ...

Clubhouse: Il fenomeno social che inizia a conquistare anche gli utenti in Italia Il prossimo futuro rivelerà quali saranno i risvolti di questo nuovo social e come si andrà a configurare all'interno del mercato, già i concorrenti sono pronti a fargli guerra, primo fra tutti il ...

