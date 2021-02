NFL – I prospetti del draft 2021 | #9 Kyle Pitts

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 febbraio 2021) In National Football League militano diversi tight end in grado di rendersi letali anche sui deep pass e creare grossi problemi alle secondarie. Su tutti, ci sono George Kittle dei San Francisco 49ers e Travis Kelce dei Kansas City Chiefs, nuovo detentore del record per receiving yard messe a segno da un tight end. Ilporterà tra i professionisti un nuovo tight end molto interessante. Si tratta di, il numero 84 dei Gators, che in Florida ha fatto a grandi cose e ora è pronto per calcare i campi della NFL. Chi ènasce a Philadelphia ed è in Pennsylvania che inizia a calcare i campi da football. Al liceo milita nell’Abington Senior High School, per poi trasferirsi alla Archbishop Wood Catholic High ...