“Morto il marito di Mara Venier” | la bufala che corre sul web fa infuriare la conduttrice

(Di martedì 23 febbraio 2021) “ildi”, la fake news invade il web e scatena l’ira della nota. Unadavvero di cattivo gusto quella che sta girando da circa 48 ore in rete. Diverse testate hanno lanciato online la notizia della morte di Nicola Carrano, attualedellaildiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Congo: la moglie di Rocco Leone, il cooperante italiano sopravvissuto all'agguato, ha potuto parlare al telefono co… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Congo: la moglie di Rocco Leone, il cooperante italiano sopravvissuto all'agguato, ha potuto parlare al telefono con il m… - DrAntoniaPagani : RT @Agenzia_Ansa: Congo: la moglie di Rocco Leone, il cooperante italiano sopravvissuto all'agguato, ha potuto parlare al telefono con il m… - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Congo: la moglie di Rocco Leone, il cooperante italiano sopravvissuto all'agguato, ha potuto parlare al telefono con il m… - lafrancy48 : @dukana2 Se invece di mio marito fosse morto qualcun altro forse ma forse la penserei così?!?!?!????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Morto marito

Today.it

La conduttrice è andata su tutte le furie dopo aver letto una fake news sulla scomparsa di Nicola Carraro: la solidarietà dei ...... il cooperatore italiano dell'Onu superstite in Congo, ha potuto parlare al telefono con il, ... rimasto illeso durante l'agguato in cui èl'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il ...Bella e sorridente», scrive ancora il sito. «La redazione tutta si stringe intorno alla tua famiglia e a tuo marito Tarcisio». In una giornata già triste apprendiamo con dolore della prematura ...La conduttrice è andata su tutte le furie dopo aver letto una fake news sulla scomparsa di Nicola Carraro: la solidarietà dei Vip ...