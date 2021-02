Mixture | le giacche tecno-chic per la primavera

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 febbraio 2021) L'innovazionelogica procede di pari passo con l'eleganza dell'estetica senza tempo nelle proposteper la prossima primera-estate 2021. Il marchio del gruppo bergamasco I.M. Project dal 1994 si è imposto sul mercato per l'outwear di alta gamma che ibrida con sapienza tessuti innovativi dalle performance ingegneristiche a forme d'ispirazione classica. Per la stagione calda alle porte il focus ricade sudai pesi piuma, leggere e multitasking, pensate per un utilizzo versatile e quotidiano. Eleganza e attitudine sportiva si mixano in maniera calibrata dando vita a pezzi funzionali e portabili, in cui comodità e design si fondono. Tra i best seller della gamma c'è sicuramente il grande ritorno del bomber, dotato di cappuccio o senza, e tanti giubbini in tessuto laminato con zip o in ecopelle. Un vasto corollario di ...