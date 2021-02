Melzo | 13enne investito dal treno in stazione

Leggi su ilgiorno

(Di martedì 23 febbraio 2021)(Milano), 23 febbraio 2021 - Se la caverà ilche alle 18.30 ha attraversato i binari aed è stato urtato dal, il Varese-Treviglio, che non aveva visto arrivare. Ferito a un braccio e alla testa è stato ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo, ma non è in pericolo di vita. Non si tratterebbe di un tentativo di suicidio, ma di una leggerezza. Lo studente di seconda media era inma non è ancora chiaro cosa avessero intenzione di fare. Indaga la Polfer.