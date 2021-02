Luca Attanasio, il report dell’intelligence: “Nella zona migliaia di attacchi dal 2017. Non si può escludere un’azione dell’Isis” (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano Nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci, sono stati trasportati già feriti Nella foresta, dove sono poi morti nelle mani dei loro rapinatori. Inoltre, non è da escludere, nonostante le loro attività si concentrino in un’area più a nord di quella dell’agguato, che i responsabili debbano essere ricercati tra le fila dei gruppi jihadisti legati allo Stato Islamico nell’area, visto che negli ultimi mesi la loro influenza nel Paese si è allargata. Sono solo alcuni degli elementi contenuti nel primo rapporto stilato dall’intelligence italiana sull’uccisione del diplomatico italiano, del militare dell’arma e del loro autista, Mustapha Milambo, in seguito all’agguato contro il convoglio del World Food Programme di cui facevano parte, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ambasciatore italianoRepubblica Democratica del Congo,, e il carabiniere Vittorio Iacovacci, sono stati trasportati già feritiforesta, dove sono poi morti nelle mani dei loro rapinatori. Inoltre, non è da, nonostante le loro attività si concentrino in un’area più a nord di quella dell’agguato, che i responsabili debbano essere ricercati tra le fila dei gruppi jihadisti legati allo Stato Islamico nell’area, visto che negli ultimi mesi la loro influenza nel Paese si è allargata. Sono solo alcuni degli elementi contenuti nel primo rapporto stilato dall’intelligence italiana sull’uccisione del diplomatico italiano, del militare dell’arma e del loro autista, Mustapha Milambo, in seguito all’agguato contro il convoglio del World Food Programme di cui facevano parte, a ...

