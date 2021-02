Le terre rare del Congo sono sulla Via della Seta Ma l’Europa cambia strada

Leggi su formiche

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il 2021 si è aperto con l’annuncio roboante di Goldman Sachs: stiamo assistendo “all’inizio di una spinta strutturale di mercato a lungo termine per le materie prime”. In parole povere, all’avvento di un nuovo super-ciclo di minerali e metalli rari, cruciali per la transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi industriali dei paesi sviluppati come Stati Uniti, Unione europea e Cina. In questo scenario di crescente spinta del mercato, la corsa ad assicurarsi supply chain stabili e sicure già vede le potenze globali in una rinnovata competizione per i cosiddetti critical raw materials – litio, cobalto, nickel, germanio, gallio e. Ed è in particolare l’appetito di Pechino a destare le principali preoccupazioni. La Cina è già il principale produttore mondiale di pannelli fotovoltaici, turbine eoliche e batterie elettriche. ...