L’ago di Cibele | il romanzo d’esordio dello scrittore Simone Fiocco

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 2018. La città è battuta da un violento temporale primaverile. Gabriele, giornalista ed ex alcolizzato, torna a casa dopo una serata di svago. Laura, la sua compagna, non c’è. Non tornerà quella notte. Né quella successiva. La donna è sparita senza portare con sé le sue medicine. Questo è solo l’incipit del thriller/noir “diromanopubblicato con Bakemono Lab per la Collana Kuroi, disponibile sul sito della casa editrice, in tutte le librerie, Amazon e sui siti di ecommerce. Tra vizi, virtù, potere, passioni, amori, ossessioni “Questa storia – ha dichiarato l’autore – parla di personaggi duramente colpiti dalla vita e di come riescano, in qualche modo, a rimettersi in piedi. ‘Tutti meritano una seconda occasione’”. “Sono ...