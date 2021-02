Juventus | Chiellini e Bonucci | punti di domanda sul futuro

(Di martedì 23 febbraio 2021) Quale sarà ildicon l’ascesa di De Ligt e Demiral? Il capitano bianconero potrebbe proseguire per un’altra stagione.potrebbe essere sacrificato?, passato e presente della difesa della, potrebbero andare incontro ai primiinterrogativi in vista del. Il capitano bianconero, come rivelato nelle scorse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiellini

, Bonucci eancora out Anche nel post partita, in casa Juve continuano a tenere banco gli infortuni con una difesa priva della coppia Bonucci -. "Non so ancora se ...L'allenatore dellasi ritrova a far fronte a numerosi altri indisponibili , con problemi ... Negli altri reparti mancano Arthur, problemi con una calcificazione; Bonucci ehanno ...Paulo Dybala con il Verona? È l’interrogativo che si pone il quotidiano sportivo Tuttosport, con l’argentino che deciderà solamente all’ultimo minuto, venerdì, dopo il provino. In compenso per la sfid ...A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Rai Sport Alessandro Antinelli, trattando i principali temi in casa azzurra.