Denervazione cardiaca su un bimbo di 4 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) A Torino è stata eseguita la prima operazione di Denervazione cardiaca in Italia su un bimbo di 4 anni. Mai un intervento di questo tipo era stato eseguito nel nostro Paese su un bimbo così piccolo. In cosa consiste la Denervazione cardiaca? L’Unione Europea approva la commercializzazione del primo cuore artificiale Il bambino di 4 Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) A Torino è stata eseguita la prima operazione diin Italia su undi 4. Mai un intervento di questo tipo era stato eseguito nel nostro Paese su uncosì piccolo. In cosa consiste la? L’Unione Europea approva la commercializzazione del primo cuore artificiale Il bambino di 4

Damianodanny1 : bimbo di 4 anni è stato salvato levandogli i nervi dal cuore È la prima operazione denervazione cardiaca eseguita… - Sibonio1 : RT @kulturjam: È la prima operazione di denervazione cardiaca eseguita in Italia su un paziente così giovane. L'intervento, compiuto alla C… - egli_lui : RT @kulturjam: È la prima operazione di denervazione cardiaca eseguita in Italia su un paziente così giovane. L'intervento, compiuto alla C… - kulturjam : È la prima operazione di denervazione cardiaca eseguita in Italia su un paziente così giovane. L'intervento, compiu… - broby68 : Città della Salute di Torino: intervento di denervazione cardiaca su un bambino di 4 anni affetto da una malattia a… -