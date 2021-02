Covid, Draghi vede Cts e ministri sul nuovo Dpcm | L'Iss: 'Vaccino AstraZeneca più efficace con un lungo intervallo fra le dosi' (Di martedì 23 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, convoca alle 19 una riunione sull'emergenza Covid con i ministri interessati e i vertici di Cts, Consiglio superiore di Sanità e Istituto superiore di Sanità. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, convoca alle 19 una riunione sull'emergenzacon iinteressati e i vertici di Cts, Consiglio superiore di Sanità e Istituto superiore di Sanità.

fattoquotidiano : Restrizioni: Draghi come Conte, ma le nuove misure ora accontentano tutti. Sul Fatto di domani le nuove norme anti-… - fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - Agenzia_Ansa : Covid: stasera riunione Draghi-ministri, si accelera su dpcm #ANSA - paolorm2012 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: stasera riunione Draghi-ministri, si accelera su dpcm #ANSA - danielsun71mi : RT @AndFranchini: Ecco il #cambiodipasso vedo che #salvini è tenuto in grande considerazione da #Draghi #Covid -