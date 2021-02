Come rendere light i comfort food: ecco i trucchi per consumarli senza sensi di colpa (Di martedì 23 febbraio 2021) I comfort food sono in genere cibi ipercalorici e ricchi di grassi: scopriamo i trucchi per renderli light e consumarli senza sensi di colpa. I comfort food sono quei cibi consolatori che ci recano conforto, piacere e benessere dopo una lunga giornata di lavoro ma anche quando siamo vittime di qualche delusione o dispiacere. Si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 febbraio 2021) Isono in genere cibi ipercalorici e ricchi di grassi: scopriamo iper renderlidi. Isono quei cibi consolatori che ci recano conforto, piacere e benessere dopo una lunga giornata di lavoro ma anche quando siamo vittime di qualche delusione o dispiacere. Si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

M5S_Europa : Serve saper distinguere chi ha sempre lottato per la transizione energetica, come il #M5S, da chi mette in atto ope… - ilariacapua : Cari #Laboratoristi dell'etica, lunedi 22 febbraio alle 18 recuperiamo la prima #CollisioneVirtuosa con… - franser_real : Il problema delle carceri non è il coronavirus - casteo23 : @il_Sole_Nero @LucaMarelli72 Non concordo, essendo un elemento oggettivo, come si è risolto il problema del gol/no… - _cherryblvssom : come rendere una canzone allegra una canzone TUNZ TUNZ TUNZ : a tutorial by ATEEZ. -