Chi è Gaia Gozzi: Età, Sanremo 2021, Fidanzato Daniele Dezi e Cuore Amaro

Gaia Gozzi, in arte solo Gaia, è una cantantante e cantautrice di origini italo brasiliane, ex concorrente di x-factor nel 2016 e vincitice del programma Amici 19 di Maria de Filippi e successivamente concorrente di Amici Speciali, il programma che ha visto sfidarsi tra loro cantanti e ballerini affermati. Attualmente ha pubblicato il nuovo singolo Coco Chanel. Gaia è una dei cantanti di Sanremo 2021 dove partecipa tra i big dal 2 al 6 marzo.

Chi è Gaia?
Nome: Gaia Gozzi
Nome D'arte: Gaia
Data di nascita: 29 Settembre 1997
Età: 22 anni
Segno zodiacale: Bilancia
Professione: Cantante
Luogo di nascita: Guastalla (Reggio Emilia)
Altezza: 168 Cm
Peso: non disponibile
Tatuaggi: Gaia ha tatuate ...

