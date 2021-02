Anche in Francia arrivano gli assorbenti gratuiti in tutte le università (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli assorbenti per le studentesse saranno gratuiti in Francia a partire da settembre. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi 23 febbraio: a dirlo la ministra per l’Insegnamento superiore e la Ricerca, Frédérique Vidal. Gli assorbenti, spiega, saranno gratuiti a partire dal mese di settembre, distribuiti in distributori dedicati in tutte le università e le residenze studentesche del paese. «Puntiamo a mettere in funzione 1.500 distributori di assorbenti e una gratuità per tutti al rientro nelle facoltà a settembre», spiega la ministra durante un incontro con studenti e studentesse. La Francia emula così in parte la Scozia, primo paese al mondo che ha reso gratuiti gli assorbenti in tutti gli edifici ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Gliper le studentesse sarannoina partire da settembre. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi 23 febbraio: a dirlo la ministra per l’Insegnamento superiore e la Ricerca, Frédérique Vidal. Gli, spiega, sarannoa partire dal mese di settembre, distribuiti in distributori dedicati inlee le residenze studentesche del paese. «Puntiamo a mettere in funzione 1.500 distributori die una gratuità per tutti al rientro nelle facoltà a settembre», spiega la ministra durante un incontro con studenti e studentesse. Laemula così in parte la Scozia, primo paese al mondo che ha resogliin tutti gli edifici ...

