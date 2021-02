Variante di Coronavirus tra i banchi: focolaio incontrollabile (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il focolaio nella scuola di Roma è da ricondurre ad una Variante di Covid-19. focolaio in una scuola di Roma: 215 studenti e 45 insegnanti positivi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilnella scuola di Roma è da ricondurre ad unadi Covid-19.in una scuola di Roma: 215 studenti e 45 insegnanti positivi su Notizie.it.

RobertoBurioni : sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo a… - MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli trovata rara variante mai isolata in Italia #coronavirus - nicocomix : Troppe ' Varianti' di disoccupazione! - aostasera : #Coronavirus: primo caso di variante inglese individuato in Valle d'Aosta - Aostasera -