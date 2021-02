Rep. Congo: Fassino, 'dolore e angoscia' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - "dolore e angoscia per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere di scorta vittime di un attacco armato al convoglio della missione internazionale Monusco. Solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, alla Farnesina e all'Arma dei Carabinieri". Lo ha dichiarato Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - "per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio e di un carabiniere di scorta vittime di un attacco armato al convoglio della missione internazionale Monusco. Solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime, alla Farnesina e all'Arma dei Carabinieri". Lo ha dichiarato Piero, presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati.

Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Avvenire_Nei : ??REP.CONGO: ATTACCO A CONVOGLIO ONU, MORTI AMBASCIATORE ITALIANO E UN CARABINIERE ?? - DavantiAlCielo : RT @UNICEF_Italia: Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciatore it… - giocoxgioco : RT @UNICEF_Italia: Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciatore it… -