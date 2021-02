L’Inter nelle mani della LuLa, devastante in Italia e seconda in Europa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con i tre gol nel derby la LuLa nerazzurra arriva a quota 30 gol stagionali. La coppia delL’Inter è seconda solo al Bayern Monaco Il derby di ieri pomeriggio ha definitivamente consacrato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la LuLa: doppietta per Lautaro Martinez e gol e assist per Lukaku, una gioia per L’Inter. I numeri delle due frecce nerazzurre sono impressionanti a questo punto della stagione: 17 gol per Lukaku che sommati ai 13 di Lautaro portano il bottino a quota 30 gol stagionali, che permettono alla coppia di Antonio Conte essere secondi solo alla coppia Lewandowski (26) – Muller (10) del Bayern campione di tutto, mettendosi alle spalle duo-offensivi di caratura mondiale come Kane-Son, Mbappè-Kean, Salah-Manè solo per citarne alcuni. L’impatto dei due attaccanti va ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Con i tre gol nel derby lanerazzurra arriva a quota 30 gol stagionali. La coppia delsolo al Bayern Monaco Il derby di ieri pomeriggio ha definitivamente consacrato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la: doppietta per Lautaro Martinez e gol e assist per Lukaku, una gioia per. I numeri delle due frecce nerazzurre sono impressionanti a questo puntostagione: 17 gol per Lukaku che sommati ai 13 di Lautaro portano il bottino a quota 30 gol stagionali, che permettono alla coppia di Antonio Conte essere secondi solo alla coppia Lewandowski (26) – Muller (10) del Bayern campione di tutto, mettendosi alle spalle duo-offensivi di caratura mondiale come Kane-Son, Mbappè-Kean, Salah-Manè solo per citarne alcuni. L’impatto dei due attaccanti va ...

