Le chiusure del primo Dpcm Draghi che fa già discutere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato stamane il primo Dpcm del governo Draghi.; un decreto con una serie di misure di contenimento della pandemia che prevedono un'ulteriore stretta in termini di mobilità, spostamenti e visite parenti. La firma ufficiale è attesa a momenti, ma le indiscrezioni disegnano un quadro piuttosto chiaro dell'approccio del nuovo esecutivo all'emergenza Covid. Chi si aspettava riaperture ed un atteggiamento in generale più rivolto ad un ritorno alla normalità è rimasto deluso. Passa infatti la linea dura con, unica concessione, la promessa di una comunicazione più rapida e non all'ultimo momento delle decisioni dell'esecutivo (per evitare il ripetersi di quanto successo con la riapertura delle pista da sci due settimane fa con la decisione del governo di mantenerle chiuse arrivata poche ore prima). Divieto di ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato stamane ildel governo.; un decreto con una serie di misure di contenimento della pandemia che prevedono un'ulteriore stretta in termini di mobilità, spostamenti e visite parenti. La firma ufficiale è attesa a momenti, ma le indiscrezioni disegnano un quadro piuttosto chiaro dell'approccio del nuovo esecutivo all'emergenza Covid. Chi si aspettava riaperture ed un atteggiamento in generale più rivolto ad un ritorno alla normalità è rimasto deluso. Passa infatti la linea dura con, unica concessione, la promessa di una comunicazione più rapida e non all'ultimo momento delle decisioni dell'esecutivo (per evitare il ripetersi di quanto successo con la riapertura delle pista da sci due settimane fa con la decisione del governo di mantenerle chiuse arrivata poche ore prima). Divieto di ...

