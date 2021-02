La resa del possesso palla: quell’inutile 82% che al Barcellona è valso 1 punto in due partite col Cadiz (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Barcellona ha pareggiato col Cadiz. Uno a uno, due rigori. Con la stessa formazione naufragata in Champions contro il Psg. Solo che stavolta, contro, avevano una neopromossa che in due partite è riuscita a soffiare alla squadra di Messi la bellezza di 4 punti. Non è tanto il pareggio, la notizia, che comunque in Spagna hanno accolto come il definitivo canto del Cigno della squadra di Koeman ormai fuori anche dalla lotta per la Liga (terza, a -8 dall’Atletico Madrid capolista e a -5 dal Real). E’ il come. All’andata il piccolo Cadiz vinse 2-1, con il Barcellona che chiuse il match con una percentuale di possesso palla bulgara: 82,2%. Pur tenendo la palla tra i piedi praticamente sempre erano riusciti a perdere da una squadra arroccatasi nella propria ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilha pareggiato col. Uno a uno, due rigori. Con la stessa formazione naufragata in Champions contro il Psg. Solo che stavolta, contro, avevano una neopromossa che in dueè riuscita a soffiare alla squadra di Messi la bellezza di 4 punti. Non è tanto il pareggio, la notizia, che comunque in Spagna hanno accolto come il definitivo canto del Cigno della squadra di Koeman ormai fuori anche dalla lotta per la Liga (terza, a -8 dall’Atletico Madrid capolista e a -5 dal Real). E’ il come. All’andata il piccolovinse 2-1, con ilche chiuse il match con una percentuale dibulgara: 82,2%. Pur tenendo latra i piedi praticamente sempre erano riusciti a perdere da una squadra arroccatasi nella propria ...

