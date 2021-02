Incendio nella notte su via Nettunense: un chiosco di fiori dato alle fiamme, non si esclude la pista del dolo (Di lunedì 22 febbraio 2021) In un momento già complicato per i piccoli commercianti, nella località di Frattocchie a Marino, un piccolo fioraio, nel corso della serata di ieri, ha ricevuto un’orrenda “sorpresa”: il suo chiosco è stato dato alle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, ma non solo. Con loro è giunta anche la polizia del Commissariato di Marino e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Al momento sul caso stanno indagando le forze dell’ordine e non si esclude nessuna ipotesi, anzi, è presumibile che l’Incendio possa essere stato doloso. Ovviamente questa pista non può essere data per certa, ma è stata presa in considerazione. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) In un momento già complicato per i piccoli commercianti,località di Frattocchie a Marino, un piccolo fioraio, nel corso della serata di ieri, ha ricevuto un’orrenda “sorpresa”: il suoè stato. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, ma non solo. Con loro è giunta anche la polizia del Commissariato di Marino e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Al momento sul caso stanno indagando le forze dell’ordine e non sinessuna ipotesi, anzi, è presumibile che l’possa essere statoso. Ovviamente questanon può essere data per certa, ma è stata presa in considerazione. su Il Corriere della Città.

Incendio nella notte su via Nettunense: un chiosco di fiori dato alle fiamme, non si esclude la pista del dolo

