"In Congo vile attacco, l'Italia è in lutto". Il cordoglio di Mattarella

Roma, 22 feb – "Ho accolto con sgomento la notizia del vile attacco, l'Italia è in lutto": Così il presidente Mattarella sull'uccisione dell'ambasciatore in Congo Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista. "La Repubblica Italiana è in lutto per questi servitori dello Stato che hanno perso la vita nell'adempimento dei loro doveri professionali. Nel deprecare questo proditorio gesto di violenza gli italiani tutti si stringono nel cordoglio intorno alle famiglie delle vittime, cui desidero far pervenire le condoglianze più sentite e la più grande solidarietà". Lo scrive il capo dello Stato al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Di Maio: "Nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto" Dal canto suo, Di Maio, ...

