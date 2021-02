Golf: The Genesis Invitational (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sul PGA Tour si è giocato il The Genesis Invitational, dove ha preso parte alla gara solo un italiano, Molinari, che ha ancora una volta offerto un’ottima prestazione. The Genesis Invitational Si è giocato sul percorso del The Riviera Country Club a Pacific Palisades, in California il The Genesis Invitational. Ha avuto la meglio al playoff lo statunitense Max Homa (-12) che ha battuto alla seconda di playoff in connazionale Tony Finau. In terza posizione staccato di un solo colpo dalla vetta si è classificato Sam Burns (-11) mentre in quarta piazza è giunto l’australiano Cameron Smith (-9). Ancora una grande prestazione per il nostro portabandiera sul PGA Tour, Francesco Molinari (-6), che ha chiuso all’ottavo posto grazie anche ad un ottimo ultimo giro in 67. Per l’italiano con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sul PGA Tour si è giocato il The, dove ha preso parte alla gara solo un italiano, Molinari, che ha ancora una volta offerto un’ottima prestazione. TheSi è giocato sul percorso del The Riviera Country Club a Pacific Palisades, in California il The. Ha avuto la meglio al playoff lo statunitense Max Homa (-12) che ha battuto alla seconda di playoff in connazionale Tony Finau. In terza posizione staccato di un solo colpo dalla vetta si è classificato Sam Burns (-11) mentre in quarta piazza è giunto l’australiano Cameron Smith (-9). Ancora una grande prestazione per il nostro portabandiera sul PGA Tour, Francesco Molinari (-6), che ha chiuso all’ottavo posto grazie anche ad un ottimo ultimo giro in 67. Per l’italiano con ...

sportface2016 : #Golf Francesco #Molinari rientra nella Top-100 del ranking grazie all'ottavo posto ottenuto al The Genesis. Semp… - CatelliRossella : The Genesis rallenta, e Molinari risale - ANSA Golf - - giornaleradiofm : Golf: ranking; Johnson domina, salto in avanti di Molinari: (ANSA) - ROMA, 22 FEB - La terza Top 10 stagionale (ott… - CatelliRossella : The Genesis: Burns va in fuga, Molinari sbaglia - ANSA Golf -