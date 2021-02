Germania, dopo due mesi di lockdown duro il governo prepara una strategia per riaprire. Spahn: “Ma definire un piano è impossibile” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La cancelliera Angela Merkel chiede lo sviluppo di una strategia per delle possibili riaperture. La Germania si trova da più di due mesi in lockdown duro, dal 2 novembre scorso sono chiusi bar e ristoranti: un tempo lunghissimo, che sta mettendo a dura prova la tenuta sociale del Paese. dopo i primi spiragli, con il ritorno a scuola degli alunni più piccoli in 10 Länder, il governo spera di poter procedere ad altri allentamenti. Ma la parola d’ordine di Merkel è sempre “prudenza” e anche il ministro della Salute, Jens Spahn, parlando all’emittente pubblica Ard ha chiarito che è impossibile definire delle date per le riaperture: “Tutti vogliono un piano a tre o sei mesi, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) La cancelliera Angela Merkel chiede lo sviluppo di unaper delle possibili riaperture. Lasi trova da più di duein, dal 2 novembre scorso sono chiusi bar e ristoranti: un tempo lunghissimo, che sta mettendo a dura prova la tenuta sociale del Paese.i primi spiragli, con il ritorno a scuola degli alunni più piccoli in 10 Länder, ilspera di poter procedere ad altri allentamenti. Ma la parola d’ordine di Merkel è sempre “prudenza” e anche il ministro della Salute, Jens, parlando all’emittente pubblica Ard ha chiarito che èdelle date per le riaperture: “Tutti vogliono una tre o sei, ma ...

matteosalvinimi : Vergognose code chilometriche sul Brennero: l’Austria (come la Germania) fa entrare i camionisti dall’Italia solo d… - SkyTG24 : Germania, taglio degli stipendi ai parlamentari dopo la crisi economica causata dal Covid - FrancescoPonzin : RT @gbponz: Per quanto riguarda il punto 2 ..... La Germania ristrutturò la propria legislazione quando si accorse che cresceva poco. L'Irl… - dragenric : @DonaConzatti @ItaliaViva Tutto il mondo lo sa! E #Conte non lo sapeva, idiota? Siete al lavoro? Che lavoro? Per il… - ALESSIO_ARGIOLA : RT @gbponz: Per quanto riguarda il punto 2 ..... La Germania ristrutturò la propria legislazione quando si accorse che cresceva poco. L'Irl… -