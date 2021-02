Domenica torna Trump (con Meloni?). Unger svela la posta in gioco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha chiuso i battenti con un comizio di fronte alla Casa Bianca, a poche ore dall’assalto al Congresso che ha segnato la turbolenta fine della sua presidenza. Li riaprirà in Florida, a Orlando, questa Domenica. Donald Trump è pronto a tornare, e lo farà prima del previsto. È ormai ufficiale la sua partecipazione al Cpac (Conservative political action conference), la storica kermesse che ogni anno chiama a raccolta il gotha del conservatorismo americano. Dopo un mese di silenzio, forzato dal bando dei suoi profili Facebook e Twitter, Trump farà il suo primo discorso politico da ex presidente. Non sarà un semplice saluto inaugurale, ma un vero e proprio attacco frontale. Contro Joe Biden e le prime scelte della nuova amministrazione, dall’immigrazione al commercio. Contro i vertici del Partito repubblicano, a cominciare ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha chiuso i battenti con un comizio di fronte alla Casa Bianca, a poche ore dall’assalto al Congresso che ha segnato la turbolenta fine della sua presidenza. Li riaprirà in Florida, a Orlando, questa. Donaldè pronto are, e lo farà prima del previsto. È ormai ufficiale la sua partecipazione al Cpac (Conservative political action conference), la storica kermesse che ogni anno chiama a raccolta il gotha del conservatorismo americano. Dopo un mese di silenzio, forzato dal bando dei suoi profili Facebook e Twitter,farà il suo primo discorso politico da ex presidente. Non sarà un semplice saluto inaugurale, ma un vero e proprio attacco frontale. Contro Joe Biden e le prime scelte della nuova amministrazione, dall’immigrazione al commercio. Contro i vertici del Partito repubblicano, a cominciare ...

