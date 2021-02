Diritti Tv Serie A | Tim | “Siamo fuori dalla corsa | sottoscritto accordo con Dazn”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tim precisa di non essere inper l’aggiudicazione deitv dellaA per il triennio 2021-2024 in maniera diretta, ma di aver raggiunto un’intesa con, condizionata all’assegnazione deitv alla piattaforma streaming da parte della LegaA, per una successiva distribuzione e partnership: “Con riferimento alle odierne indiscrezioni di stampa, relative a untra Tim eper la distribuzione in streaming delle partite diA nelle prossime tre stagioni, Tim precisa che: non è tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l’assegnazione deitelevisivi per il triennio 2021/2024. Tim haun’intesa volta a integrare ...

TIM rettifica le indiscrezioni di stampa relative alla partecipazione alla gara per i diritti televisivi della Serie A assieme Dazn , ma conferma l'esistenza di un accordo di distribuzione , ora esteso, e di una partnership tecnologica . TIM precisa che " non è tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/2024. In attesa della decisione della Lega Serie A sui diritti tv, Tim comunica che 'non è tra i partecipanti alla gara indetta da Lega Calcio per l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2021/...