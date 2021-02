Dark Souls: Nightfall, il 'sequel' sviluppato dai fan si mostra in un lungo video gameplay (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un team di modder sta attualmente lavorando a un fan sequel del primo gioco di Dark Souls, Dark Souls: Nightfall. Questo sequel non ufficiale presenterà una nuova storia, un nuovo sistema di combattimento, una nuova mappa del mondo e altro ancora. Per l'occasione il gruppo ha condiviso su YouTube un video gameplay della durata di 18 minuti che mostra cosa dovranno aspettarsi i fan. Nel caso ve lo stiate chiedendo, questa è una mod per il primo gioco di Dark Souls. In quanto tale, avrete bisogno ovviamente di Dark Souls per giocare. Questi eventi di apertura del prologo del gioco vi mostreranno parte di ciò che la mod ha in serbo per tutti i fan della ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un team di modder sta attualmente lavorando a un fandel primo gioco di. Questonon ufficiale presenterà una nuova storia, un nuovo sistema di combattimento, una nuova mappa del mondo e altro ancora. Per l'occasione il gruppo ha condiviso su YouTube undella durata di 18 minuti checosa dovranno aspettarsi i fan. Nel caso ve lo stiate chiedendo, questa è una mod per il primo gioco di. In quanto tale, avrete bisogno ovviamente diper giocare. Questi eventi di apertura del prologo del gioco vi mostreranno parte di ciò che la mod ha in serbo per tutti i fan della ...

