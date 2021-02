Covid, Clementi: "Sì chiusure mirate, no a terrorismo su varianti" (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Ammettiamo che la variante di Sars-CoV-2 sia più diffusiva. Il dato su cui porre attenzione è questo, il resto non cambia. Non è più patogena, non ha caratteristiche diverse dal virus originario. E soprattutto è normale che ci siano queste varianti, ce ne sono centinaia al giorno, dall'inizio. E' giusto e importante che vadano studiate e che il virus sia seguito nella sua evoluzione. Non mi pare corretto invece fare terrorismo psicologico sulle varianti, perché non ci sono comportamenti diversi da attuare se non le misure che già conosciamo. Detto questo, sono favorevole al fatto che si possa arrivare a chiusure mirate territorialmente definite, come si fa adesso, per limitarne la diffusione". E' la riflessione del virologo Massimo Clementi, intervistato dall'Adnkronos ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Ammettiamo che la variante di Sars-CoV-2 sia più diffusiva. Il dato su cui porre attenzione è questo, il resto non cambia. Non è più patogena, non ha caratteristiche diverse dal virus originario. E soprattutto è normale che ci siano queste, ce ne sono centinaia al giorno, dall'inizio. E' giusto e importante che vadano studiate e che il virus sia seguito nella sua evoluzione. Non mi pare corretto invece farepsicologico sulle, perché non ci sono comportamenti diversi da attuare se non le misure che già conosciamo. Detto questo, sono favorevole al fatto che si possa arrivare aterritorialmente definite, come si fa adesso, per limitarne la diffusione". E' la riflessione del virologo Massimo, intervistato dall'Adnkronos ...

... non siamo ancora pronti", spiega ancora il virologo Clementi, che cita spesso il caso Israele come un punto di riferimento a cui guardare per la sfida della vaccinazione anti - Covid. Il Paese si è ...

Il virologo Clementi frena: 'Dobbiamo stringere i denti per i prossimi due mesi' Il virologo Massimo Clementi, riguardo la preoccupazione crescente per le varianti del Covid, ha dichiarato: "Ammettiamo che la variante di Sars - CoV - 2 sia più diffusiva. Il dato su cui porre attenzione è questo, il ...

Covid, Clementi: "Sì chiusure mirate, no a terrorismo su varianti" Adnkronos Covid, Clementi: "Sì chiusure mirate, no a terrorismo su varianti" (Adnkronos) - "Ammettiamo che la variante di Sars-CoV-2 sia più diffusiva. Il dato su cui porre attenzione è questo, il resto non cambia. Non è più patogena, non ha caratteristiche diverse dal virus o ...

Il virologo Clementi frena: "Dobbiamo stringere i denti per i prossimi due mesi" L'esperto avverte: "Dobbiamo far passare un mese e mezzo o 2 per arrivare più vicini a una situazione più favorevole, con il caldo e l'estate e con più vaccini somministrati" ...

... non siamo ancora pronti", spiega ancora il virologo, che cita spesso il caso Israele come un punto di riferimento a cui guardare per la sfida della vaccinazione anti -. Il Paese si è ...
L'esperto avverte: "Dobbiamo far passare un mese e mezzo o 2 per arrivare più vicini a una situazione più favorevole, con il caldo e l'estate e con più vaccini somministrati" ...