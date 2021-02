Caputi | “Il Milan è in un momento di difficoltà” | News

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Le ultime notizie sul. Massimoha parlato deldopo la sconfitta contro l'Inter. Secondo il giornalista, la gara contro la Roma dirà tanto: “Ilè in undiPianeta

PianetaMilan : @MassimoCaputi: 'Il @acmilan è in un momento di difficoltà' | News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #MilanInter… - milansette : TMW RADIO - Caputi: 'Milan, 4 ko nelle ultime 8 gare sono un segnale' - infoitsport : TMW RADIO - Caputi: 'Milan, 4 ko nelle ultime 8 gare sono un segnale' - Jacop83 : Il primo segnale era arrivato facendo 1 solo gol su azione in 210 minuti contro il Torino di Giampaolo...ma nessuno… - sportli26181512 : TMW RADIO - Caputi: 'Milan, 4 ko nelle ultime 8 gare sono un segnale': Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Caputi Milan

Donati e Agostinelli alzano i toni e l'arbitroè costretto a riportare la calma. Al 33esimo ... In campionato 2 - 1 all'Inter domenica scorsa, il mercoledì successivo 2 - 1 anche al, ...... e che anche dalla statunitense Kim " una delle migliori in campo nella semifinale contro il"... IV Ufficiale: FerrieriRETI: 39' pt e 10' st Bonansea NOTE - Ammonita: Thogersen. Recupero: ...Le ultime notizie sul Milan. Massimo Caputi ha parlato del Milan dopo la sconfitta contro l'Inter. Secondo il giornalista, la gara contro la Roma dirà tanto ...DERBY – Queste le parole da parte di Massimo Caputi dopo il Derby vinto dalla formazione nerazzurra su quella rossonera. «L’Inter è stata superiore in tutto, il Milan ha perso 4 delle ultime 8 partite ...