Bitcoin, Yellen: asset altamente speculativo, è inefficiente (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Bitcoin è un “asset altamente speculativo” e “la gente deve fare attenzione”; inoltre, è “estremamente inefficiente” per condurre transazioni ed è spesso usato per compiere “illeciti”. Lo ha detto la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, in un’intervista rilasciata al New York Times. “Dobbiamo controllare la pandemia in modo che l’economia possa tornare alla normalità”, ha aggiunto Yellen sottolineando che “un successo sarebbe tornare ai livelli di occupazione pre-pandemia”. Intanto, a distanza di un anno dal decesso accertato per Covid-19 negli Usa, nelle scorse ore il New York Times ha dedicato la sua prima pagina al drammatico bilancio della pandemia nel Paese dove, purtroppo, abbiamo assistito a una violenta progressione: “Gli Usa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ilè un “” e “la gente deve fare attenzione”; inoltre, è “estremamente” per condurre transazioni ed è spesso usato per compiere “illeciti”. Lo ha detto la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet, in un’intervista rilasciata al New York Times. “Dobbiamo controllare la pandemia in modo che l’economia possa tornare alla normalità”, ha aggiuntosottolineando che “un successo sarebbe tornare ai livelli di occupazione pre-pandemia”. Intanto, a distanza di un anno dal decesso accertato per Covid-19 negli Usa, nelle scorse ore il New York Times ha dedicato la sua prima pagina al drammatico bilancio della pandemia nel Paese dove, purtroppo, abbiamo assistito a una violenta progressione: “Gli Usa ...

