Anche per Super Mario non sarà una passeggiata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mario Draghi è di destra o di sinistra?”, è una delle domande più cercate sul web da quando l’ex presidente della Bce è stato incaricato di guidare il governo. Un interrogativo che a prima vista può apparire ingenuo, ma che in realtà fa trasparire il vero scoglio che il premier sarà costretto a fronteggiare. Destra e sinistra, per quanto possano essere ritenute classificazioni polverose, restano infatti le principali coordinate utilizzate dagli elettori per orientarsi nell’intricata geografia politica italiana. Due categorie che si trasformano col tempo, che trovano nuovi interpreti ed intercettano bisogni inediti, ma che finora (al netto di numerose profezie sul loro destino) non sono mai scomparse, Anche perché la possibile (oggi, non ieri) dimensione “strategica” dell’accordo tra Pd, LEU e M5S altro non fa che ricostruire la ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021)Draghi è di destra o di sinistra?”, è una delle domande più cercate sul web da quando l’ex presidente della Bce è stato incaricato di guidare il governo. Un interrogativo che a prima vista può apparire ingenuo, ma che in realtà fa trasparire il vero scoglio che il premiercostretto a fronteggiare. Destra e sinistra, per quanto possano essere ritenute classificazioni polverose, restano infatti le principali coordinate utilizzate dagli elettori per orientarsi nell’intricata geografia politica italiana. Due categorie che si trasformano col tempo, che trovano nuovi interpreti ed intercettano bisogni inediti, ma che finora (al netto di numerose profezie sul loro destino) non sono mai scomparse,perché la possibile (oggi, non ieri) dimensione “strategica” dell’accordo tra Pd, LEU e M5S altro non fa che ricostruire la ...

Inter : ?? | #BELLUGI Giochiamo questo #DerbyMilano anche per te, Mauro ???? #MilanInter #FORZAINTER - matteosalvinimi : #Salvini: Mi piacerebbe che l’Italia, come auspicato anche dal presidente dell’Aifa prof. Palú, potesse avere una s… - enpaonlus : Abbandonano i cani in montagna per settimane per addestrarli alla caccia: succede anche sul Salviano… - miglio_x : RT @RegioneLazio: 'Un onore anche quest'anno aver rappresentato la Regione Lazio alla commemorazione di Valerio Verbano, ucciso per mano fa… - matteoduranti10 : Tutta questa gente che sta seguendo Dayane su Instagram, il 1 marzo deve anche aiutarci a renderla vincitrice votan… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche per Governare è una brutta bestia, anche per Draghi L'HuffPost EZVIZ presenta C8C, la prima telecamera Wi-Fi pan/tilt per esterni, un passo avanti nella protezione totale della casa /PRNewswire/ -- EZVIZ, innovatore globale nel settore smart home, ha rafforzato la propria offerta di prodotti con C8C, la sua prima telecamera ...

Ganna più veloce anche nel deserto MotoGP. La presentazione del team HRC. Il commento di Nico e Zam LIVE ALLE 18 ...

/PRNewswire/ -- EZVIZ, innovatore globale nel settore smart home, ha rafforzato la propria offerta di prodotti con C8C, la sua prima telecamera ...MotoGP. La presentazione del team HRC. Il commento di Nico e Zam LIVE ALLE 18 ...