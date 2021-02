Veronica Pivetti, un colpo da ko. La brutta notizia già rimbalza ovunque (Di domenica 21 febbraio 2021) Veronica Pivetti, il duro colpo arriva solo oggi. La sfida degli ascolti tv dell’appuntamento serale del sabato italiano ha concesso grandi colpi di scena. A sfidarsi da un lato A grande Richiesta, il ciclo delle serate musicali con alla guida del timone Veronica Pivetti e Paolo Contini, e dall’altro Maria De Filippi con il suo imbattibile C’è Posta per Te. Chi avrà avuto la meglio? Sicuramente Queen Mary non può che definirsi la reginetta del sabato sera italiano. La puntata del suo people show andata in onda sabato 20 febbraio è stata un vero successo, complici anche gli ospiti presenti in studio che hanno rappresentato un valore aggiunto alle storie raccontate davanti a un pubblico sempre più curioso. C’è Posta Per Te è stato seguito da 6.171.000 telespettatori, pari al 30,3% di share.



