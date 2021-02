Treviso si getta dal ponte con il figlio in braccio, lei muore: il bimbo è gravissimo (Di domenica 21 febbraio 2021) Treviso, si getta dal ponte con il figlio in braccio: lei muore, il bimbo è gravissimo – Domenica 21 febbraio 2021. Tragedia nel trevigiano. Una 31enne si è buttata da un ponte con il figlio in braccio: la giovane è morta sul colpo, il bimbo versa in disperate condizioni. La donna era uscita di casa verso le 20 di ieri, facendo perdere le sue tracce. I Carabinieri hanno temuto il peggio, dopo aver rivenuto la sua auto a pochi passi dal corso d’acqua. Da tempo soffriva di depressione. leggi anche —> Treviso, 43enne uccide il figlio di 2 anni e si toglie la vita Treviso 31enne si getta da un ponte ... Leggi su urbanpost (Di domenica 21 febbraio 2021), sidalcon ilin: lei, il– Domenica 21 febbraio 2021. Tragedia nel trevigiano. Una 31enne si è buttata da uncon ilin: la giovane è morta sul colpo, ilversa in disperate condizioni. La donna era uscita di casa verso le 20 di ieri, facendo perdere le sue tracce. I Carabinieri hanno temuto il peggio, dopo aver rivenuto la sua auto a pochi passi dal corso d’acqua. Da tempo soffriva di depressione. leggi anche —>, 43enne uccide ildi 2 anni e si toglie la vita31enne sida un...

fanpage : ?? La madre è morta sul colpo, il bimbo è sopravvissuto al terribile impatto ma è in condizioni gravissime - IlFattoNisseno : Italia, si getta dal ponte col figlio a Treviso: lei muore, grave bimbo - fisco24_info : Treviso, si getta dal ponte col figlio: lei muore, bimbo non in pericolo di vita: La tragedia in località Pederobba… - Labellapassante : Treviso, si getta dal ponte col figlio: lei muore, bimbo non in pericolo di vita - angiuoniluigi : RT @fanpage: ?? La madre è morta sul colpo, il bimbo è sopravvissuto al terribile impatto ma è in condizioni gravissime -